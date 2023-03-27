Yüzey kırıkları depremlerin etkisini gözler önüne seriyor

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"Arazilerimizin içerisinde bazı bölgelerde obruk gibi oyuklar oluştu. Tarlalarımızın yapısının bozulmasına neden oldu. İki mahallemizde (Söğüt ve Hacılar mahalleleri) can kaybımız ve yıkım çok oldu. Aslında burada etüt çalışması yapılmıştı. 8-10 metreden sonra komple kaya, bazalt taşı. Böyle olduğu halde neden bu kadar etkilendi anlam veremedik. Felaketin büyüklüğü bazalt taşını ya da kayayı dinlemedi."