  • $19,0944
  • 20,6044
  • 1200.76
  • 4997.8

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 17:03

Yüzey kırıkları depremlerin etkisini gözler önüne seriyor

'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremler sonucu Hatay'ın Hassa ilçesindeki tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yollarda oluşan yüzey kırıkları ile çökmeler afetin büyüklüğünü yansıtıyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Hassa'ya bağlı Söğüt, Hacılar ve Tepebaşı mahallelerinde de can kayıplarına neden oldu. Mahallelerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yollarda görülebilen yüzey kırıkları ve çökmeler, sarsıntıların büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.