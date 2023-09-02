'Yüzen okul'da YKS'ya hazırlandılar! 350 depremzede öğrenci üniversiteye yerleşti

1 / 16

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından LGS ve YKS öğrencileri için 10 Nisan'da limana demirleyen gemide, 520 öğrenci üniversite sınavına hazırlandı.

2 / 16

Öğrenciler, barınmadan dersliklere kadar her türlü imkanın sağlandığı gemide, gönüllü öğretmenlerin desteğiyle sınavdan iyi bir puan almak için çalıştı.

3 / 16

"Yüzer okul"da depremin etkisinden uzakta üniversite sınavına hazırlanan 520 öğrenciden 350'si lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

4 / 16

Karadeniz Lifeship Rauf Bey Akademi Destekleme ve Yerleştirme Kurs Merkezi Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin, AA muhabirine, gemide LGS ve YKS sınavına hazırlanan 1200'e yakın öğrenciyi ağırladıklarını söyledi.

5 / 16

Gemide kalarak LGS ve YKS'de başarıya ulaşan büyük bir kitle olduğunu aktaran Şahin, "Sınavla girilen liselere çocuklarımızın üçte ikisinden fazlası yerleşti. YKS olarak değerlendirdiğimde de en yüksek puanımız 540'larda, tam puana yakın bir puan. Burada dilediği üniversiteye yerleşen öğrencilerden bahsetmek lazım, bu yüzden bizler de mutluyuz." diye konuştu.

6 / 16

"Gemi güzel bir eğitim yuvasıydı"

Gemide 1,5 ay yatılı kalan Mehmet Ali Çelik de sunulan imkanlarla sınava iyi hazırlandığını ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünü kazandığını söyledi.

7 / 16

Depreme kadar sınav için düzenli bir çalışma yaptığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Depremden sonra bir dönem arabada, ardından başka şehirdeki akrabalarımızda kaldık. Daha sonra babamla evimizi yaptırmak için İskenderun'a döndük. O süreçte de geminin olduğunu öğrendim ve başvurdum. 1,5 ay boyunca gemide eğitim gördüm, etütlere katıldım. Gemideki bütün imkanlar çalışmak ve bir şeyler başarmak isteyen insan için dizayn edilmişti. Süreçten başarılı bir şekilde çıktık."

8 / 16

YKS'den aldığı puanla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Sude Akbaş da depremin ardından bir süre çadırda kaldıklarını anlattı.

9 / 16

Geminin demirlemesiyle sınav hazırlığını burada sürdürdüğünü aktaran Akbaş, "Gemi görünüş olarak da konfor olarak da çok güzel. Bence çok büyük bir olanaktı. Üç öğün yemek, yatak ve ders çalışılacak alanların verilmesi, deneme sınavlarının yapılması yani eğitim için olabilecek her şey burada vardı." ifadesini kullandı.

10 / 16

Gemide güzel bir ortamda sınava hazırlanarak Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandığını anlatan Mehmet Ali Gül ise "Gemi güzel bir eğitim yuvasıydı. Normal okulumuzda ya da dershanelerimizde gibi hissettirdi bize. Gerçekten burada kısa süre içerisinde büyük bir aile olduk ve bu süreci başarıyla atlattık." dedi.

11 / 16

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen Meryem Ece Eraksay da depremlerin ardından zor günler geçirdiklerini söyledi.

Bu süreçte sınava eskisi gibi verimli çalışamadığını belirten Eraksay, "O zamanlar kimse sınavı düşünecek durumda değildi. Güvenli bir ortam sağlanması bizim açımızdan iyi oldu. Burada ders çalışma saatleri, etütleri çok verimli oldu. Biz de elimizden geleni yaptık. Bir şekilde istediğinizi peşinden koştuğunuz zaman başarıyorsunuz. O yüzden çalışınca yapılamayacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

12 / 16



13 / 16



14 / 16



15 / 16

