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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2023 Cumartesi 13:43

'Yüzen okul'da YKS'ya hazırlandılar! 350 depremzede öğrenci üniversiteye yerleşti

'Asrın felaketi'nin ardından İskenderun ilçesinde demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerden 350'si üniversiteye yerleşti.

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