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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 09:36

Yüzde 8'e düşmüştü! Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Çanakkale'de Kaz Dağları'ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda yüzde 8 olan su seviyesi yüzde 68'e ulaştı.

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