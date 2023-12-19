Yüzde 8'e düşmüştü! Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yükseldi

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Çanakkale'de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı, son yağışlarla dolmaya başladı.

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Kuraklık nedeniyle yüzde 8'lere kadar gerileyen ve yeterli yağışlar olmaması halinde tarımsal sulamaya kapatılması gündeme gelen Bayramiç Barajı'nda su seviyesi ise son yağışlarla birlikte yüzde 68 seviyesine çıktı.

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Yaklaşık 7.8 milyon metreküp su kalan Bayramiç Barajdaki su kapasitesi 65 milyon metreküpe ulaştı.

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Yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye'deki barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düşüş yaşandı.

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Kuraklık, Çanakkale'deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçelerinde, bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü.

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Yaklaşık bir aydır devam eden yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi de yükselmeye başladı.