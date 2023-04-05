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Eklenme tarihi: 5 Nisan 2023 Çarşamba 10:12

Yusufeli'nde vatandaşlar yeni ilçeye alışmaya çalışıyor! Taşınma işlemi tamamlandı

Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalan Artvin'in Yusufeli ilçesinde yeni ilçe merkezine taşınma süreci tamamlandı. Vatandaşlar yeni yerleşim yerine alışmaya çalışıyor.

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