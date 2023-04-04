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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 09:33

Yusufeli'nde su yüksekliği 100 metreyi buldu! Havadan görüntülendi

Artvin'de yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde su yüksekliği 100 metre oldu. Barajın temelinden itibaren son hali, time lapse tekniğiyle görüntülendi.

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