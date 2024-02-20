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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 15:24

Yusufeli'nde iki yaka birleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Yusufeli Merkez Viyadüğünde son segment konularak iki yaka bir araya getirildi.' açıklamasında bulundu.

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