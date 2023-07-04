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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Temmuz 2023 Salı 17:04

Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 177 metreyi geçti!

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 177,39 metre oldu.

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