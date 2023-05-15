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Eklenme tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:01

Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134,12 metre oldu.

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