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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 16:48

Yusufeli Barajı ile Yeni Yerleşim Bölgesinin Açılış Töreni! Başkan Erdoğan, Artvin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Togg'u teknoloji ve markalaşma alanında, Yusufeli Barajı'nı da altyapı konusunda Türkiye Yüzyılı'na girişin sembol projeleri olarak değerlendiriyorum.' dedi.

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