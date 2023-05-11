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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 09:29

Yurt dışında kullanılan oyları taşıyan uçak Ankara'ya indi

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyları taşıyan uçak Ankara'ya indi.

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