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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 09:22

Yurt dışı oyları Ankara'da! Parti ve YSK temsilcilerinin gözetiminde TIR'lara yüklendi

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu kapsamında yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun tamamı Ankara'ya ulaştı. Oylar ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldı.

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