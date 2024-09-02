Yunanistan 11 çocuğu ölüme itti! Sahil Güvenlik ekipleri kaçak göçmenleri kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.