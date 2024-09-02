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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2024 Pazartesi 10:53

Yunanistan 11 çocuğu ölüme itti! Sahil Güvenlik ekipleri kaçak göçmenleri kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 11'i çocuk 26 kaçak göçmen, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edildi. Sahil Güvenlik Botları, 11'i çocuk toplam 26 kaçak göçmeni kurtardı.

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