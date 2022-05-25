Yüksek manevra kabiliyetli yangın söndürme uçakları İzmir'e geldi
Türkiye'de olası orman yangınlarında kullanılmak üzere kiralanan yüksek manevra kabiliyetli 'Air Tractor' tipi 10 uçak, görev yerlerine gönderilmek üzere İzmir'e konuşlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan ve Türkiye'de yangınların yoğun olduğu bölgelerde görevlendirilecek Air Tractor tipi 10 uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. Gerekli kontrolleri yapılan uçaklar, bakanlık yetkilileri tarafından teslim alındı.