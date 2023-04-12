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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 15:17

YSK duyurdu! İşte yurtdışı seçmenler için oy verme tarihleri

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmen için 27 Nisan'da başlayacak olan oy verme işlemlerinin, hangi temsilciliklerde ve tarihlerde yapılacağı ilan edildi.

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