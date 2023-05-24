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Eklenme tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:34

YSK 28 Mayıs seçimi için oy pusulasını tanıttı

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasında kullanılacak oy pusulaları tanıtıldı.

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