  • $20,8869
  • 22,6165
  • 1329.9
  • 5093.66

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 12:37

YÖRÜK ilk görevine Cumhurbaşkanlığında başladı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen zırhlı araçlardan biri daha Türkiye'de kullanılmaya başlandı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.