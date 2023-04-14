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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 16:16

YKS'dan seçmenler için kamu spotu! İşte ayrıntılar

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin vatandaşları bilgilendirme amaçlı video ve afişler hazırlandı.

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