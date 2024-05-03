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Eklenme tarihi: 3 Mayıs 2024 Cuma 10:40

YKS için 40 gün dünyadan izole kalacaklar

YKS için 40 gün sürecek dünyadan izole 'kapalı matbaa dönemi' başladı

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