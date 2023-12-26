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Eklenme tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 13:07

Yıllardır aranan gizemli kitap Türkiye'de bulundu! Kayıp Barnabas İncili mi?

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Bursa'da ortaya çıkan 1. yüzyıla ait ceylan derisinden papirüs üzerine Aramice yazılı 26 sayfalık İncil için önce eksper gönderip ardından da alışveriş için buluşan 6 tarihi eser kaçakçısı, Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nefes kesen operasyonunda yakayı ele verdi. Tarihi eserin Barnabas'ın kayıp İncil'i olup olmadığına dair tetkiklerin yapılacağı öğrenildi. Peki Barnabas İncili nedir? Nerede? Barnabas havari mi?Barnabas İncili'nde ne anlatılıyor? Detaylar haberimizde.

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