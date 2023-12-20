  • $29,0992
  • 31,97
  • 1908.43
  • 7725.86

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 00:54

Yeşil Göl kış manzarasıyla güzellik sundu

astamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Yeşil Göl'ün yüzeyi dondu. Özellikle yaz aylarında doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan göl, kış manzarasıyla da ayrı güzellik sundu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.