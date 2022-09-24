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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 16:43

Yerli SİDA Marlin NATO tatbikatında! DÜnyanın gözü onun üzerinde

Savunma Sanayii Başkanı Demir, NATO tatbikatında boy gösteren yerli silahlı insansız deniz aracı Marlin'i değerlendirdi.

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