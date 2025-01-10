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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 15:35 |

Yeniköprü Tüneli'nin yapımı tamamlandı! Araç geçişleri başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı tamamlanan Yeniköprü Tüneli'nden araç geçişleri başladı.

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