Yeniköprü Tüneli'nin yapımı tamamlandı! Araç geçişleri başladı

Gökyurt Köyü Muhtarı Melik Bilici de tünelin açılmasından memnuniyet duyduklarını anlatarak, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Valimize, Karayolları Bölge Müdürümüze, tüm ekiplere teşekkür ederim. Güzel bir hizmet oldu. Bölge için önemli bir güzergah. Heyelan, çığ ve kaya düşmesi tehlikesi olan bir bölge. Bu yüzden tünelin hizmete alınması çok önemli. Bunun gibi hizmetlerin devamını bekliyoruz." diye konuştu.