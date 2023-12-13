Yeni sezonda ilk seferine çıktı! Sarıkamış'ta davul zurna ile karşılandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferi kapsamında, önceki gün saat 17.55'te Kars'a gelmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

Saat 23.30'da Kars Tren Garı'na ulaşan trendeki yolcular, çiçeklerle karşılandı. Yerli ve yabancı turistlere, Kafkas Halk Oyunları gösterisi ve Karslı aşıklar tarafından sazlı sözlü dinleti sunuldu.

Turistik tren, Sarıkamış ilçesinde karşılanıp bir süre durduktan sonra Kars yolculuğuna devam etti.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, gazetecilere, Anadolu'nun giriş kapısı, medeniyet ve ilklerin şehri Gazi Kars'a gelen Turistik Doğu Ekspresi'ni karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Turistik Doğu Ekspresi, Kars'ın marka değerini yükselten çok önemli bir yatırım. Kars, doğunun incisi, Türklerin Anadolu'ya ilk adım attıkları topraklar, Ani, kristal karlar diyarı Sarıkamış, Çıldır Gölü'müz inşallah yakın zamanda buz tutar ve üzerinde kızakla kayarak rekorlar deneriz." diye konuştu.

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TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu da güzel karşılamadan dolayı Karslılara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Kars bizim için çok önemli, Türkiye'de ve dünyada bilinen bir turizm koridoru gerçekleşti. Kars'ı çok seviyoruz ve sevdirmeye çalışıyoruz. İnşallah baharda yeni turizm koridorlarıyla Türkiye'ye hizmet vermeye çalışacağız. Yeni turizm ve kültür koridorlarının Kars turu kadar güzel olmasını istiyoruz."