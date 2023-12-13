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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:11

Yeni sezonda ilk seferine çıktı! Sarıkamış'ta davul zurna ile karşılandı

Sezonun ilk seferine başlayan 'Turistik Doğu Ekspresi', yaklaşık 30 saatlik yolculuğun ardından son durak Kars'a ulaştı.

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