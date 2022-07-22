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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 13:50

Yeni nesil asayiş ve emniyet botu! ASBOT KN35

Jandarma Genel Komutanlığının asayiş ve devriye çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ASFAT yükleniciliğinde tasarım ve inşası gerçekleştirilen yeni nesil asayiş ve emniyet botu ASBOT KN35'in 6 ve 7'ncisi teslim edildi.

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