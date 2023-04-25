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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 10:01

Yarın açılıyor! 12 saatlik yolculuk iki saate inecek

Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı da yarın hizmete açılacak.

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