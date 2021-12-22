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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 13:37

Yargıtay'dan eşek kararı

Bir hırsızlık davasına bakan Yargıtay, eşeğin büyükbaş hayvan olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Bu nedenle sahipli eşeği çalan zanlıya 'büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık' suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası onaylandı.

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