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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 5 Mayıs 2022 Perşembe 16:24

Yanan ormanların öncesi ve sonrası! Orman Genel Müdürlüğü paylaştı

Orman Genel Müdürlüğü, çeşitli yıllarda meydana gelen yangınlar nedeniyle zarar gören ormanların öncesinin ve sonrasının yer aldığı fotoğraflar ile orman alanlarının geri kazandırıldığı görüntüleri paylaştı.

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