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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 17:11

Yalova'da dalgıç polisler eğitim dalışında fark etti! Tarihi eserler denizden çıkarıldı

Yalova'da deniz polisinin Marmara Denizi açıklarında eğitim dalışı sırasında fark ettiği, 9 ila 13'üncü yüzyıllara tarihlendirilen amfora ve ahşap parçalar ile balast taşları çıkarıldı.

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