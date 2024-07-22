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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 10:33

Vatandaşlar korku içinde! Her yerden yılan fışkırıyor

Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklıkların 45 dereceyi geçtiği Hatay'da, yılanlar serinleyecek yerler aramaya devam ediyor.

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