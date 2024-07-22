Vatandaşlar korku içinde! Her yerden yılan fışkırıyor

Bunaltıcı derecede sıcak seyreden havalardan rahatsız olan sadece insanlar değil. Hayvanlar da yüksek sıcaklıklardan korunmanın yollarını arıyor. Serinlemek için evlere giren yılanlar paniğe neden oluyor.
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Bazı yılanlar vatandaşların evlerine veya bahçelerine girerek insanlarla karşı karşıya geliyor.
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Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'ndeki bir eve yılan girdi. Evin dış kapısının üzerine çıkan yılan paniğe neden olurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yılan vatandaşlar tarafından bir süre sonra yakalanarak evden uzak bir noktaya bırakıldı.