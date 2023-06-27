Van'daki 'Karataş Çukurları'nı teröristlerden temizledi! İşte ilk görüntüler
Van'da terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen Çatak ilçesindeki 'Karataş Çukurları'nın olduğu bölgede, mağaralar tek tek belirlenerek bulunan malzemeler imha ediliyor. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı İl Jandarma Komutanlığı timleri, Tendürek Dağı gibi Çatak ilçe sınırlarındaki 'Karataş Çukurları' olarak adlandırılan bölgenin de terörden arındırılması için operasyonlar yürüttü. Derin vadilerin, engebeli arazilerin bulunduğu bölgede 11 gün boyunca arama tarama faaliyeti yürüten jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucuları, 5 mağara ve 16 sığınak tespit etti. Buralarda yüklü miktarda silah, mühimmat, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçiren güvenlik güçleri, sığınak ve mağaraları kullanılamaz hale getirdi.