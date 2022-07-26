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Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 13:22

Van'da kaçak kazı sırasında bulundu! Heyecanlandıran keşif

Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak kazı sırasında yerin 6-7 metre altında bulunan Urartu dönemine ait yapı grubunun, bilim dünyasına kazandırılması için çalışma başlatıldı.

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