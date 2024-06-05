Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyon görüntüleri yayınlandı

SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 BTÖ mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

2 / 10



Teröristlerden birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğu tespit edildi. Diğer iki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları ise devam ediyor.