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Eklenme tarihi: 5 Haziran 2024 Çarşamba 09:08

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyon görüntüleri yayınlandı

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Başkale kırsalında “Bozdoğan-41” operasyonu düzenlendi.

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