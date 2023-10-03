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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2023 Salı 12:23

Van Gölü'nde su seviyesinde düşüş

Küresel iklim krizi nedeniyle yağışların azalması ve hızlı buharlaşma Van Gölü'nde gün geçtikçe su kaybına neden oluyor.

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