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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 14:19

Van Gölü kıyısına inşa edilen millet bahçesi açılışa hazırlanıyor

Van'ın Erciş ilçesinde 40 bin metre kare alanda yapılan Devlet Bahçeli Millet Bahçesi'nin kısa süre içinde açılarak vatandaşın hizmetine sunulması hedefleniyor.

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