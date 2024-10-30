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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 10:32

Uzmanından korkutan Marmara Denizi açıklaması! Müsilaj geri mi döndü?

Marmara Denizi için endişelendiren müsilaj açıklaması geldi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj oluşumunun yeniden ortaya çıktığını açıkladı.

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