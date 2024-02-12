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Eklenme tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 14:51

Uzaydaki 'Tuz Gölü bitkisi deneyi'nin sonuçları paylaşıldı! İşte sonuçlar

Ege Üniversitesi (EÜ), Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonundan başarıyla dönen astronot Alper Gezeravcı'nın Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen 'Schrenkiella parvula' bitkisine ilişkin uzayda yaptığı deneyin sonuçlarını paylaştı.

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