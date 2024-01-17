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Eklenme tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 09:06

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 'şafak operasyonu' 110 ekip ve 431 polis katıldı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 'şafak operasyonu' düzenlendi.

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