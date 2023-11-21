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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 13:23

Uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyorlar! PÖH destekli mücadele

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, doğu ile batı arasında geçiş noktası konumundaki kentte uyuşturucu kaçakçılarına yönelik etkin mücadelesi başarılı sonuç verdi.

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