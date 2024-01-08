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Eklenme tarihi: 8 Ocak 2024 Pazartesi 17:33

Üstün Zekalı Çocuklar Su Altı Dronu ve Tarım Cihazlarıyla TEKNOFEST'e Katılıyor

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfında (TÜZDEV) eğitim gören çocuklar, tasarladıkları 'sualtı dronu', 'amfibik robot' ve 'topraksız tarım' cihazlarıyla TEKNOFEST'e katılmak istiyor.

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