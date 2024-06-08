Ümraniye'deki millet bahçelerini 10 günde 150 bin kişi gezdi

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ümraniye Millet Bahçesi ve Osmangazi Millet Bahçesi, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir mekan olarak hizmet veriyor.

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Toplam 330 bin metrekare alandan oluşan, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, 1000 araçlık otoparkı, mini golf sahası, macera parkı, seyir kulesi ve doğa dostu doğal gazlı mangallarıyla dikkati çeken Ümraniye Millet Bahçesi, ilçe halkına rahat nefes alma imkanı sunuyor.

İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden biri olan Osmangazi Millet Bahçesi ise 147 bin metrekare alana inşa edildi.