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Eklenme tarihi: 8 Haziran 2024 Cumartesi 10:37

Ümraniye'deki millet bahçelerini 10 günde 150 bin kişi gezdi

Ümraniye'deki millet bahçelerinin ziyaretçi sayısı sıcaklıkların da artmasıyla 10 günde 150 bine ulaştı.

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