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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 16:48

Ulaşım 9 dakikaya inecek! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Denizli ve çevre illerin trafik yoğunluğunu üstlenecek olan Honaz Tünelinin açılışı 8 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

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