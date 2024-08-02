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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2024 Cuma 16:49

Türkiye'nin madeni parası 100 yaşında

Cumhuriyet'in ilanından sonra Mesrur İzzet Bey tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk madeni parası 3 Ağustos 1924'te tedavüle girdi.