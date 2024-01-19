Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu! O anlar yurdun dört bir yanında coşkuyla takip edildi

Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğu Türkiye'nin dört bir yanından izlendi.
Tarihi yolculukla vatandaşlar, ilk Türk astronotun uzay yolculuğuna şahitlik etmiş oldu.
Ankara'da bazı vatandaşlar, fırlatmayı evlerinde izledi.
Yörük aile, hemşehrileri astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu çadırda takip etti.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kampüsünde bulunan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kampüsünde bulunan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kampüsünde bulunan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Astronot Gezeravcı'nın hemşehrileri, uzay yolculuğunu dev ekranlardan takip etti.