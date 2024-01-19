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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 09:19

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu! O anlar yurdun dört bir yanında coşkuyla takip edildi

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Türkiye'nin uzay yolculuğu yurdun dört bir yanında heyecanla takip edildi.

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