Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu! O anlar yurdun dört bir yanında coşkuyla takip edildi

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Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğu Türkiye'nin dört bir yanından izlendi.