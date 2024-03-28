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Eklenme tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 15:49

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Uşak'ta! Gençlerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uşak Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi.

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