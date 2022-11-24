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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 15:23

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü! Akdeniz ile İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak

Konya'da yapımı tamamlanan ve Akdeniz ile İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak Eğiste Hadimi Viyadüğü trafiğe açılıyor.

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