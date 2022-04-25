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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 15:04

Türkiye'nin en yeni ilçesi olma yolunda ilerliyor! Yusufeli'de son hazırlıklar yapılıyor

Sular altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi aylar sürecek.

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