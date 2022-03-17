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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 16:55

Türkiye'nin en hızlıları 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 'beraber' geçti

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 'beraber' geçti.

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