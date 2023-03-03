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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Mart 2023 Cuma 12:43

Türkiye'nin en büyüğü havadan görüntülendi! Depolanan su miktarı 83 milyon metreküp seviyesine ulaştı

Ülke genelinde birçok barajda kuraklık nedeniyle su seviyesi düşerken, 22 Kasım tarihinde su tutma işlemi başlayan Yusufeli Barajı ise hızlıca dolmaya devam ediyor. Barajda su seviyesi 78 metreyi bulurken, depolanan su miktarı 83 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

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