Türkiye'nin askeri gemileri Büyükçekmece'de! TCG Anadolu'nun tüm heybeti gözler önüne serildi

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Mavi Vatanın koruyucuları Türk Savaş gemileri Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2023 için Büyükçekmece açıklarına geldi. Havadan görüntülenen Dünyanın ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu'nun tüm heybeti gözler önüne serildi.

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Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünün en önemli göstergelerinden olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2023 bu yıl 16'ncı kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

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IDEF, 28 Temmuz tarihine kadar İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Fuar çerçevesinde Türkiye'nin en önemli savaş gemileri de Büyükçekmece açıklarına gelerek boy gösterdi.

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Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan 231 metre uzunluğundaki TCG Anadolu gemisinin büyüklüğü diğer savaş gemileri ve yatların yakınında olması ile net bir şekilde ortaya çıktı.

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Havadan çekilen görüntülerde geminin üzerinde 6 adet savaş helikopteri olduğu gözüküyor.