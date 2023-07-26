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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:32

Türkiye'nin askeri gemileri Büyükçekmece'de! TCG Anadolu'nun tüm heybeti gözler önüne serildi

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) başladı. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ve TCG Sancaktar, Büyükçekmece açıklarında görüntülendi.

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