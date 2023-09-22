Türkiye'den rekor katılım! Avrupa Hareketlilik Haftası sona eriyor

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bu sene Türkiye'den Avrupa Hareketlilik Haftası'na 630'un üstünde belediye katılım sağladı. Bir önceki sene 570 belediyemiz vardı. Her sene biraz daha bilinç artıyor." dedi.

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası Arabasız Gün etkinliğine TBB Başkanı Yücel Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ve bisiklet gurubu katılım gösterdi.

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Etkinlikte konuşan Yılmaz, "Avrupa Hareketlilik Haftası 16 Eylül'de başladı bugün son günü hep beraber kutluyoruz." dedi.

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Eyüpsultan'ın misafiri olduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

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"Bisiklet kulüplerimizle beraber iyi bir güzergahta Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken bize Eyüpsultan'ı keşfettirecek. Hep beraber dolaşacağız. Bu etkinliğimiz Avrupa'da katılan bütün ülkelerin katılımında en çok Türkiye'den katılım yapılıyor.

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İzmir, Konya , Ankara , Bursa'da büyük katılımlı etkinlikler yapıldı. Amacımız vatandaşımızın bedenini kullanarak daha az karbon salımıyla şehirlerde yaşaması, şehrini keşfederek dolaşması ve şehirlerde toplu ulaşım araçlarının sayısını artırmak. Ben katılan bütün belediyelerimize teşekkür ediyorum."