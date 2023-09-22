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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 17:41

Türkiye'den rekor katılım! Avrupa Hareketlilik Haftası sona eriyor

Türkiye'den Avrupa Hareketlilik Haftası'na bu yıl 630'un üstünde belediye katıldı.

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